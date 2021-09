Usa: Covid, Cdc ammettono di aver peggiorato valutazione rischio Hong Kong "per errore"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie degli Stati Uniti (Cdc) hanno ammesso di aver erroneamente peggiorato la valutazione del rischio pandemico relativa ad Hong Kong all'inizio di questa settimana, quando l'agenzia Usa ha adottato il medesimo provvedimento anche nei confronti di Singapore. Hong Kong era stata posta al Livello 3 della scala di rischio pandemico dei Cdc, ma è stata ricollocata ieri al Livello 1. Resta invece al Livello 3 Singapore, che pur avendo già vaccinato oltre l'80 per cento della sua popolazione si trova ad affrontare la peggiore ondata di contagi dall'inizio della pandemia: nelle ultime 24 ore la città-Stato ha registrato ben 2.263 casi di contagio e 5 decessi, mentre prosegue la somministrazione della terza dose di vaccini contro la Covid-19 ad anziani e malati. Secondo le autorità di Singapore, 2 dei cinque soggetti deceduti avevano completato il ciclo di vaccinazione, uno aveva ricevuto solamente la prima dose, e due non erano vaccinati. (Nys)