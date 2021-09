Singapore: Covid, boom di contagi nella città-Stato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Singapore affronta la peggiore ondata di contagi dall'inizio della pandemia, pur avendo già vaccinato oltre l'80 per cento della sua popolazione: nelle ultime 24 ore la città-Stato ha registrato ben 2.263 casi di contagio e 5 decessi, mentre prosegue la somministrazione della terza dose di vaccini contro la Covid-19 ad anziani e malati. Secondo le autorità di Singapore, 2 dei cinque soggetti deceduti avevano completato il ciclo di vaccinazione, uno aveva ricevuto solamente la prima dose, e due non erano vaccinati. Singapore ha segnalato decessi da Covid-19 per nove giorni consecutivi. Dall'inizio della pandemia 85 persone hanno perso la vita a causa del coronavirus a Singapore, ma ben 30 sono morte nel solo mese di settembre. Il bilancio giornaliero dei contagi non aveva mai superato la soglia di 2mila. (segue) (Fim)