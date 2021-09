Singapore: Covid, boom di contagi nella città-Stato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità sanitarie di Singapore hanno avviato il programma per la somministrazione della terza dose di vaccino contro la Covid-19. Il Paese affronta una pesante ondata di contagi, nonostante ad oltre l'80 per cento della popolazione siano già state somministrate due dosi di vaccino. La città-Stato non è il primo Paese nella regione asiatica ad offrire una terza dose di vaccino a determinate categorie professionali o anagrafiche, ma ha conservato sin dall'inizio della pandemia lo status di Paese modello nella gestione della crisi sanitaria, e per tale ragione gli sviluppi locali verranno osservati con attenzione dai Paesi vicini. La terza dose sarà disponibile su appuntamento per gli ultra-60enni e per i soggetti immunodepressi di SIngapore che abbiano ricevuto la seconda dose di vaccino più di sei mesi fa, un intervallo temporale oltre il quale i vaccini contro la Covid-19 paiono perdere di efficacia. Il governo di Singapore ha annunciato che circa 200mila persone anziane e immunodepresse riceveranno un messaggio che li informa della possibilità di assumere la terza dose di vaccino, mentre altri 700mila anziani dovrebbero ricevere la terza dose nei prossimi mesi. (Fim)