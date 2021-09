Serbia: presidente Vucic con ambasciatori Quintetto, focus su Kosovo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, ha ricevuto oggi gli ambasciatori dei Paesi del Quintetto (Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Italia e Germania). Secondo quanto riferisce una nota della presidenza serba della Repubblica, era presente all'incontro anche il capo della delegazione dell'Unione europea in Serbia, Emanuele Giaufret. Secondo la nota, gli ambasciatori hanno chiesto una riduzione delle tensioni nel nord del Kosovo. In questa occasione, il presidente Vucic ha illustrato la posizione della Serbia riguardo alla crisi sorta dopo l'introduzione da parte di Pristina di nuove regole sulle targhe automobilistiche e l'invio delle forze speciali kosovare (Rosu) presso il valico di Jarinje per verificare il rispetto del regolamento. "Siamo impegnati a preservare la pace e rispettare l'accordo di Bruxelles, ma non permetteremo l'umiliazione né della Serbia né dei suoi cittadini", ha affermato il presidente Vucic. (Seb)