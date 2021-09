Serbia-Kosovo: ministro Difesa serbo, esercito ha alzato il livello di guardia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alcuni militari dell'esercito serbo si sono schierati ieri con quattro veicoli corazzati a due chilometri dal valico di Jarinje con il Kosovo. Secondo quanto riferiva l'emittente "N1", i veicoli si sono posizionati vicino alla strada principale Raska - Kosovska Mitrovica, non lontano da Jarinje. Non sono invece stati avvistati gli elicotteri e i velivoli dell'esercito serbo che nei giorni scorsi avevano sorvolato l'area. La presenza militare nel sud della Serbia è in risposta, secondo le autorità di Belgrado, alla presenza delle forze speciali kosovare (Rosu), dislocate in quella zona per verificare il rispetto delle nuove regole di Pristina riguardanti le targhe automobilistiche. Nella giornata di ieri la missione Nato in Kosovo (Kfor) ha confermato di avere aumentato il numero e la durata dei pattugliamenti di routine, "anche nel nord", secondo quanto riferiva il sito "Kosovo online" citando fonti della missione Nato in Kosovo. "Kfor sta monitorando da vicino la situazione in tutto il Kosovo e rimane concentrata sull'attuazione quotidiana del suo mandato - derivante dalla risoluzione 1244 del 1999 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite - per garantire un ambiente sicuro e la libertà di movimento per tutte le comunità che vivono in Kosovo. La Kfor ha aumentato il numero e la durata dei pattugliamenti di routine in tutto il Kosovo, compreso il nord del Kosovo", hanno reso noto dalla missione Nato. (segue) (Seb)