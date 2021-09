Serbia-Kosovo: ministro Difesa serbo, esercito ha alzato il livello di guardia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In precedenza il portale aveva riportato che alcuni militari della missione Nato erano arrivati presso il valico di Jarinje nel nord del Kosovo. Secondo quanto riferiva allora il portale, "non è ancora noto" se i militari della missione Nato "andranno a sostituire le forze speciali kosovare" (Rosu) che da 8 giorni stazionano presso il valico. Secondo il sito, inoltre, i militari della missione internazionali sono canadesi, polacchi e statunitensi. Le unità speciali kosovare hanno svolto nei giorni scorsi un'azione di controllo per verificare il rispetto delle nuove regole sulle targhe automobilistiche decise dalla autorità di Pristina. (segue) (Seb)