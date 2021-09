Balcani: eurodeputati chiedono dialogo continuo tra Serbia e Kosovo per de-escalation

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un dialogo continuo tra Serbia e Kosovo per ridurre le tensioni. E' quanto chiedono i deputati europei Vladimir Bilcik, popolare della Slovacchia e relatore permanente per la Serbia; Viola Von Cramon-Taubadel, verde della Germania e relatrice permanente per il Kosovo; Tanja Fajon, socialista della Slovenia e presidente della delegazione alla commissione parlamentare di stabilizzazione e associazione Ue-Serbia; Romeo Franz, del gruppo Verdi/Ale, tedesco, presidente della delegazione per le relazioni con la Bosnia-Erzegovina e il Kosovo. Alla luce degli sviluppi degli ultimi giorni al confine tra Kosovo e Serbia, gli eurodeputati hanno rilasciato una dichiarazione. "Siamo profondamente preoccupati per le recenti tensioni ai valichi di frontiera di Jarinje e Brnjak. La Serbia e il Kosovo devono trovare urgentemente una soluzione pacifica e sostenibile per garantire la sicurezza e l'incolumità di tutti i cittadini", hanno scritto. "Desideriamo vedere il ritiro della polizia speciale e di tutte le unità dell'esercito e lo smantellamento dei posti di blocco. Dovrebbero cessare le azioni e le provocazioni unilaterali e la retorica incendiaria, che aumentano le tensioni e colpiscono il benessere delle comunità locali", hanno aggiunto. (segue) (Beb)