Balcani: eurodeputati chiedono dialogo continuo tra Serbia e Kosovo per de-escalation (2)

- "Chiediamo all'Ue e ai suoi partner di continuare a lavorare per ridurre l'escalation della crisi ed esortiamo i leader di Serbia e Kosovo a utilizzare la piattaforma del dialogo facilitato dall'Ue per risolvere tutte le questioni aperte, comprese quelle relative alla libertà di movimento", hanno continuato. "Ribadiamo che la normalizzazione delle relazioni tra Serbia e Kosovo è una condizione preliminare per l'adesione all'Ue di entrambi i Paesi ed è anche essenziale per garantire stabilità e prosperità nella regione in generale", hanno ricordato. "Esortiamo entrambe le parti a impegnarsi nuovamente in modo attivo e costruttivo nel dialogo facilitato dall'Ue guidato dal rappresentante speciale dell'Ue, alla ricerca di un accordo globale, sostenibile e giuridicamente vincolante", hanno concluso. (Beb)