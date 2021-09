Roma: alla richiesta del green pass risponde di essere armato, denunciato 48enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella notte, i carabinieri della stazione Roma Garbatella hanno denunciato un 48enne del Kosovo, già noto alle forze dell’ordine, che, entrato in un noto fast food di via Ostiense, si è rifiutato di mostrare il green pass, obbligatorio per la consumazione all’interno del locale, chiedendo all’addetto alla sicurezza di non importunarlo, dichiarando di avere in tasca una pistola. Immediatamente allertati tramite il 112, i carabinieri sono intervenuti identificando l’uomo e accertando che non aveva alcuna arma. Dagli accertamenti è però emerso che il 48enne era colpito da un ordine di espulsione e quindi sarà accompagnato presso l’Ufficio immigrazione di Roma per i successivi adempimenti. (Rer)