Giappone: il Partito liberaldemocratico elegge il suo nuovo presidente

- Si tiene oggi, 29 settembre, l'elezione per la nomina del nuovo presidente del Partito liberaldemocratico (Ldp) del Giappone. Nessuno dei quattro candidati alla leadership del principale partito politico giapponese pare in grado di conquistare la maggioranza assoluta dei voti al primo turno, ed è dunque probabile che l'elezione debba essere risolta da un ballottaggio tra i due candidati di punta: Il ministro giapponese incaricato della campagna di vaccinazione contro la Covid.19, Taro Kono, e l'ex ministro degli Esteri Fumio Kishida. Tale scenario è anticipato dal nuovo sondaggio effettuato dall'agenzia di stampa "Kyodo" lunedì, 27 settembre. Il sondaggio conferma il primato di Kono nella graduatoria delle preferenze degli iscritti, ma non attribuisce a quest'ultimo la maggioranza assoluta dei consensi necessaria a evitare il ballottaggio. Kishida si sarebbe assicurato più voti di Kono tra i 382 parlamentari del partito: 135 contro 100. Il sondaggio effettuato da "Kyodo" il 26 settembre attribuisce però a Kono il 47,4 per cento dei consensi; seguono l'ex capo politico del partito ed ex ministro degli Esteri Fumio Kishida (22,4 per cento), l'ex ministra dell'Interno Sanae Takaichi (16,2 per cento) e l'ex ministra dell'Interno Sanae Takaichi (16,2 per cento). L'elezione per la presidenza dell'Ldp coinvolgerà tutti e 382 i parlamentari del partito, cui si aggiungeranno altrettanti voti distribuiti sulla base delle preferenze di 1,1 milioni di iscritti al partito. (segue) (Git)