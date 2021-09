Referendum: Brescia (M5s), con proroga termini governo fa scelta di civiltà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con la decisione di disporre una proroga in materia di referendum, il governo si fa carico di un'esigenza chiesta dal Parlamento e compie una scelta di civiltà, ponendo un rimedio ai ritardi dei comuni nel rilascio dei certificati elettorali di chi ha sostenuto alcune richieste di referendum, tra cui quello per la depenalizzazione della coltivazione della cannabis". Così Giuseppe Brescia, presidente della commissione Affari Costituzionali della Camera e deputato del Movimento 5 Stelle, commentando la decisione del governo di portare domani in Consiglio dei ministri un provvedimento per la proroga dei termini dei referendum. "La democrazia parte dalle piccole cose e la tecnologia può migliorarla non solo con la firma digitale, ma facilitando anche i processi amministrativi. Forse è bene affrontare concretamente questi temi prima di aprire grandi dibattiti sull'innalzamento delle firme", ha aggiunto prima di ringraziare "pubblicamente i rappresentanti 5 Stelle al governo senza i quali questo risultato non sarebbe stato possibile". (Com)