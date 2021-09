© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito i principali appuntamenti a Roma e nel LazioROMA- Si riunisce in seduta ordinaria l'Assemblea Capitolina. Campidoglio, Aula Giulio Cesare - Ore 9- L'Assessora al Patrimonio di Roma Capitale Valentina Vivarelli e l'Assessore allo Sviluppo Economico e Lavoro di Roma Capitale Andrea Coia visitano il Macro-COL Pasolini in occasione della riorganizzazione delle funzioni delle sedi sul territorio (Largo del Capelvenere n.13, X Municipio) - Ore 10- L'Assessore allo Sport, Turismo, Politiche Giovanili e Grandi Eventi Cittadini Veronica Tasciotti interviene alla Conferenza Stampa di presentazione della XXIV edizione del Workshop Turistico Internazionale Buy Lazio (Sala della Giunta della Camera di Commercio di Roma – Via de' Burrò, 147) - Ore 11 (segue) (Rer)