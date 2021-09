© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIEConvegno "Roma 2030 – La Capitale nel nuovo scenario internbazionale", organizzato da Scenari Immobiliari e Fabrica Immobiliare Sgr. Dopo i saluti introduttivi di Angelo Camilli (Unindustria), Silvia Rovere (Assoimmobiliare) e Alessandro Caltagirone(Immobiliare Caltagirone), ci sarà la presentazione del Rapporto 'Roma 2030' a cura di Mario Breglia (Scenari Immobiliari). Presso Auditoriuoum della Tecnica (Viale Tupini, 65) - Ore 9:30- Conferenza stampa di presentazione della XXIV edizione del Workshop turistico internazionale Buy Lazio. Intervengono Lorenzo Tagliavanti Presidente - Unioncamere Lazio e Camera di Commercio di Roma; Giuseppe Albeggiani Amministratore delegato Enit, Agenzia Nazionale del Turismo; Vincenzo Peparello Coordinatore tecnico del Buy Lazio; Veronica Tasciotti Assessore allo Sport, Turismo, Politiche giovanili e Grandi eventi cittadini di Roma Capitale; Valentina Corrado Assessore al Turismo, Enti locali, Polizia locale, Sicurezza e Semplificazione amministrativa della Regione Lazio. Presso la sala della Giunta della Camera di Commercio di Roma, via de’ Burrò, 147 - Ore 11- La Presidente del Municipio Roma I Sabrina Alfonsi, l'Assessore alle Politiche della scuola Giovanni Figà Talamanca, la Direttrice tecnica del Municipio Roma I Centro, Chiara Cecilia Cuccaro e Andrea Iacovelli in rappresentanza dell'Ordine degli Architetti di Roma, presentano il Concorso di progettazione, indetto dal Municipio in collaborazione con Oar, relativo al recupero e riqualificazione del giardino della scuola Angelo Mai e della ex sottostazione elettrica dismessa da destinare a palestra scolastica. Complesso Angelo Mai, ingresso Via Clementina, 2/A ­- Ore 15:30 (segue) (Rer)