- ROMA 2021- Il candidato del centrosinistra a sindaco di Roma Roberto Gualtieri parteciperà, con il Ministro della Cultura Dario Franceschini, all’evento “La cultura fa per Roma. Una grande rete per la rinascita della città”. Franceschini e Gualtieri dialogheranno con la giornalista Laura Larcan. L’iniziativa si terrà al Brancaccino Openair, via Mecenate 2. Diretta social sui canali Facebook di Roberto Gualtieri - Ore 9:45- Conferenza stampa sul tema "Gli Stati generali della Cultura a Roma: visioni e proposte per la Capitale". A discuterne il candidato sindaco del centrodestra Enrico Michetti, Vittorio Sgarbi, leader del movimento "Rinascimento e designato assessore alla Cultura, il magistrato Simonetta Matone, che di Michetti sarà il "pro sindaco", Giovan Battista Fazzolari, senatore di Fratelli d'Italia e Gioele Magaldi, presidente del Movimento Roosevelt. Presso Palazzo Ferrajoli, Roma - Ore 12 (segue) (Rer)