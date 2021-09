Imprese: Generali pubblica documento offerta Opa Cattolica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Generali S.p.a comunica in una nota, ai sensi dell’articolo 38, comma 2, del Regolamento Emittenti, di aver pubblicato in data odierna il documento di offerta (il “Documento di Offerta”) relativo all’offerta pubblica di acquisto volontaria (l’“Offerta”), ai sensi degli articoli 102 e 106, comma 4, del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato e integrato (il “Tuf”), avente ad oggetto la totalità delle azioni ordinarie dell’Emittente “Società cattolica di Assicurazione S.p.a” (le “Azioni”), quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. Al Documento di Offerta è allegato il “comunicato dell’emittente”, redatto ai sensi degli articoli 103, comma 3, del Tuf e 39 del Regolamento Emittenti, approvato dal consiglio di amministrazione dell’Emittente in occasione dell’adunanza consiliare del 28 settembre 2021, e relativi allegati. Ai sensi dell’articolo 40 del Regolamento Emittenti, il periodo di adesione, concordato con Borsa Italiana S.p.A., avrà inizio alle 8.30 (ora italiana) del 4 ottobre 2021 e terminerà alle 17.30 (ora italiana) del 29 ottobre 2021 (estremi inclusi), salvo proroghe. Il 29 ottobre 2021 rappresenterà, pertanto, salvo proroghe in conformità alla legge applicabile, la data di chiusura del periodo di adesione all’Offerta e la data di pagamento delle Azioni portate in adesione all’Offerta cadrà il quinto giorno di borsa aperta successivo alla chiusura del periodo di adesione, pertanto il 5 novembre 2021 (la “Data di Pagamento”). (Com)