Brasile: ministro Economia, vogliamo riforma del Mercosur ma l'Argentina si oppone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Economia del Brasile, Paulo Guedes, ha affermato che il suo Paese continuerà a cercare di mettere mano a una riforma del Mercato unico del Sud (Mercosur), formato da Brasile, Argentina, Uruguay e Paraguay. Secondo Guedes, il governo brasiliano incontra la resistenza dell'Argentina rispetto all'intenzione di "modernizzare" il blocco economico. "La nostra posizione è continuare, non vogliamo lasciare il Mercosur. Ma non accetteremo il blocco come strumento ideologico. Il Mercosur ha una proposta molto chiara: è una piattaforma di integrazione nell'economia globale. Se non svolge questo servizio, lo modernizzeremo noi, chi non è d'accordo vada via", ha affermato Guedes nel corso del suo intervento alla conferenza "Il Brasile vuole di più", promossa dalla Camera di commercio internazionale. (segue) (Brb)