Brasile: ministro Economia, vogliamo riforma del Mercosur ma l'Argentina si oppone (2)

- Il Brasile ha proposto una riduzione del 10 per cento della tariffa esterna comune (Tec) per tutti i prodotti, mentre l'Argentina sostiene che solo una parte delle merci debba essere inclusa nella riduzione. "Rimarremo saldi in questa posizione. E l'Argentina sembra essere molto ferma in una posizione contraria rispetto alla nostra", ha detto Guedes. I disaccordi riguardano anche la forma del processo decisionale all'interno del blocco. Attualmente, tutte le decisioni sono prese per consenso tra i quattro paesi membri. "Per adottare qualsiasi decisione nell'ambito del Mercosul è necessaria l'unanimità e questo si trasforma spesso in veti incrociati. In realtà tre paesi vogliono modernizzare il Mercosur, Brasile, Paraguay e Uruguay, mentre l'Argentina è contraria. Il paese si trova in un momento molto speciale, molto delicato, e lo capiamo", ha commentato il ministro sull'argomento. Per quanto riguarda la politica economica brasiliana, Guedes ha difeso ancora una volta la privatizzazione delle aziende statali come uno dei principi guida della pianificazione a lungo termine. "Continuare con le privatizzazioni: Petrobras, Banco do Brasil. Una dietro l'altra vengono venduti e questo si trasforma in dividendi sociali", ha evidenziato. (Brb)