Usa: “Wsj”, 131 giudici federali incaricati di casi inerenti i loro interessi finanziari

- Ben 131 giudici federali hanno violato la legge e l'etica giudiziaria degli Stati Uniti, occupandosi di casi giudiziari che coinvolgono società di cui loro - o persone vicine - possiedono titoli azionari. E' quanto emerge da un'inchiesta del "Wall Street Journal", sottolineando che dal 2010 sono 685 i procedimenti penali dai quali, in teoria, i giudici avrebbero dovuto chiedere l'allontanamento. I giudici in questione sono stati nominati da quasi tutti i presidenti, da Lyndon Johnson a Donald Trump. Circa i due terzi dei giudici distrettuali federali hanno rivelato le proprietà di singoli titoli e quasi uno su cinque che è stato chiamato a giudicare almeno un caso relativo a tali titoli. Allertati dalle violazioni dal "Wsj", 56 giudici hanno ordinato ai cancellieri di notificare alle parti in 329 cause che avrebbero dovuto ricusarsi. Ciò significa che potrebbero essere assegnati nuovi giudici, ribaltando potenzialmente le sentenze.(Nys)