Ue: Amendola, Fit For 55 è il tema che unirà tutta l'Europa

- Il Fit For 55 è la trattativa dell’anno, il tema che unirà tutta l’Europa. Lo ha detto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega agli Affari europei, Enzo Amendola, a “SkyTg24”. Obiettivo di questo pacchetto è “avviarci verso una transizione ecologica, in termini di energia, consumi, industria e abitudini della nostra vita quotidiana”, ha detto Amendola. “Negozieremo e lo faremo in maniera saggia, perché l’ambizione c’è e ci deve essere anche la capacità per realizzarla”, ha aggiunto il sottosegretario. (Beb)