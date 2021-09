Roma 2021: Riccardi (Udc), la città che vogliamo è solidale e con al centro l'essere umano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Solidarietà, famiglia e salute sono i punti fondamentali della Roma che vogliamo. Il Giubileo 2025 e l'Expo 2030 sono occasioni che i romani non possono sprecare, per questo non possiamo più fare a meno della competenza ed è necessario che lo sviluppo di questa città metta al centro l'essere umano". Così in una nota Roberto Riccardi, candidato al Consiglio comunale e Commissario cittadino dell'Udc. "Pensiamo a una Roma nuova, una Roma moderna, pensiamo a un sindaco che costruisca strade anziché chiuderle ma, soprattutto, pensiamo a una città dove i bisogni dei cittadini siano la cosa più importante. Vogliamo una città dove non cadano gli alberi, una città che venga riconosciuta per altri primati e non per essere la Capitale europea con più voragini e crolli. Dunque il primo impegno sarà sistemare le cose ma, immediatamente dopo, sarà necessario ridisegnare il volto di Roma mantenendone immutata l'anima che l'ha resa eterna. Roma ha superato pestilenze, carestie, invasioni ma si è sempre rialzata. Oggi, far risorgere Roma dipende da tutti no. Voltiamo pagina". (Com)