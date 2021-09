Regno Unito: fonti stampa, militari impiegati in trasporto carburanti tra alcuni giorni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Militari britannici saranno impiegati per trasportare carburanti alle stazioni di servizio del Paese entro la fine della settimana. E’ quanto ha rivelato l’emittente “Sky News” sulla base di una fonte del ministero della Difesa, dopo che quest’ultimo ha approvato una richiesta ufficiale di assistenza. Circa 150 autisti, ciascuno accompagnato da un altro militare nei tragitti, trasporteranno carburanti in giro per il Paese, sempre secondo la fonte. lDiverse stazioni di servizio sono rimaste a secco a causa di acquisti dettati dai timori dei consumatori. L’aumento della domanda è dovuto alla paura che la carenza di autotrasportatori possa avere ripercussioni sugli approvvigionamenti di combustibile. (Rel)