Quirinale: Conte, auspicabile personalità condivisa con più forze politiche possibile

- “Il web rimarrà importante anche in futuro per chiamare tutti gli iscritti del Movimento a partecipare a singoli passaggi anche significativi della vita istituzionale del Paese. Ma francamente in queste condizioni non credo sia la strada maestra” per la scelta di un possibile candidato alla presidenza della Repubblica. Lo ha affermato il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, ospite di “Di martedì” su La7. “Dobbiamo trovare la persona più idonea per contribuire ad offrire un futuro di stabilità al Paese”, ha aggiunto sottolineando: “Trovare una personalità che possa interpretare al meglio lo spirito di unità del Paese e possa essere rappresentativo di quante più forze politiche possibile è senz'altro auspicabile. Poi è chiaro che con il Pd abbiamo un costante dialogo e molte affinità e sarà un interlocutore privilegiato”. (Rin)