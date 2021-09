Roma 2021: Veltroni, sindaco Capitale è figura superpartes

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- ''Ho cominciato a fare il sindaco con Berlusconi presidente del Consiglio, Storace come presidente della Regione. Tuttavia nelle pagine dei giornali di allora non si troveranno polemiche tra noi, si interpretava il ruolo istituzionale come andava interpretato. Il sindaco è un riferimento per i cittadini, il mantra è che nessun cittadino resti solo. Il sindaco è una figura che non può essere identificata con una parte''. Lo ha detto Walter Veltroni, ex sindaco di Roma, intervenendo nel corso del Festival delle città "Autonomie locali per l'Italia" insieme al candidato a sindaco per il centrosinistra, Roberto Gualtieri". (Rer)