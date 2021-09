Brasile-Italia: ambasciatore a Brasilia incontra segretario fondazione Avsi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hanno partecipato all'incontro in Ambasciata, tenutosi subito dopo il seminario, anche il rappresentante dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite (Unhcr) in Brasile, Josè Egas, e il presidente e direttore di Avsi Brasile, Fabrizio Pellicelli. L'ambasciatore Azzarello ha sottolineato "lo straordinario lavoro svolto da Avsi nei suoi circa 30 anni di attività in Brasile, in cooperazione con altri finanziatori, bilaterali e multilaterali, e la sua attiva partecipazione, sin dalle sue origini nel 2018, all'Operazione Acolhida a favore dei rifugiati venezuelani, che ha ricevuto, insieme al governo brasiliano, positivi riconoscimenti internazionali". L'ambasciatore si è anche "congratulato per il lavoro triangolare Italia-Brasile-Usa, insieme all'Unhcr Brasile, di cui andiamo fieri, a dimostrazione che la solidarietà non ha limiti". (segue) (Brb)