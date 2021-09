Serbia: premier Brnabic, Ue non sta facendo nulla per risolvere questione del Kosovo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea non sta facendo nulla per risolvere la questione del Kosovo. Lo ha detto la premier serba, Ana Brnabic, commentando il clima di tensione tra Serbia e Kosovo dopo che le autorità di Pristina hanno deciso di vietare l'ingresso nel Paese a tutti i veicoli con targa serba dopo la scadenza di parte dell'accordo di Bruxelles mediato dall'Ue. "Non ho niente di buono da dire sul comportamento dell'Ue", ha sottolineato il capo di governo aggiungendo che l'accordo tra i due Paesi sotto la mediazione Bruxelles è considerato un problema per l'Ue. Secondo Brnabic, l'accordo di Bruxelles viene "chiaramente violato" perché l'unità speciale di polizia Rosu non dovrebbe trovarsi nel nord del Kosovo. Inoltre, ha evidenziato la premier di Belgrado, l'Associazione dei comuni a maggioranza serba in Kosovo non è stata mai costituita, a nove anni dalla firma dell'accordo di Bruxelles. "L'Ue ha tollerato il fatto che l'accordo di Bruxelles non sia stato attuato per anni e tace quando viene chiaramente violato", ha affermato ancora Brnabic. "E poi l'Ue mi chiede in una riunione (all'Onu) a New York cosa potremmo fare per allentare la situazione. Potresti fare quello che hai promesso", ha concluso. (segue) (Seb)