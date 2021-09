Ue: Amendola, serietà dell'Italia le consente di essere una guida in Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quando l’Italia si concentra sulle riforme, gli investimenti, sulla ripresa economica e sulle grandi ambizioni è all’altezza di essere una guida in Europa ma non per ambizioni di leadership ma per serietà. Lo ha detto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega agli Affari europei, Enzo Amendola, a “SkyTg24”. “Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha esperienza, storia ed è quello che ha già fatto che gli consegna leadership in Europa. Siamo contenti se tutti ne parlano per dare una mano alle sfide che abbiamo a livello europeo”, ha detto il sottosegretario. “Allo stesso tempo come Italia dobbiamo correre, realizzare il Next Generation Eu, i piani, gli investimenti e le riforme”, ha aggiunto Amendola. (Beb)