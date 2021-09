Usa: Milley ammette di aver parlato con autori libri su Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il generale statunitense Mark Milley, capo dello Stato maggiore congiunto degli Stati Uniti, ha ammesso in un'audizione al Senato di aver parlato con alcuni giornalisti che di recente hanno pubblicato libri sull'ex presidente Donald Trump. L'esponente del Pentagono ha fatto riferimento in particolare a Bob Woodward, noto per la sua inchiesta sul Watergate che nel 1974 portò alle dimissioni dell’allora presidente Richard Nixon. Il giornalista è coautore insieme a Robert Costa del libro “Peril”, le cui indiscrezioni hanno messo Milley al centro di una vera e propria bufera politica e mediatica. I repubblicani lo hanno attaccato per il suo "ruolo da protagonista" anche in altri libri, come "Frankly, We Did Win This Election" di Michael Bender e "I Alone Can" di Carol Leonnig e Phil Rucker. (segue) (Nys)