Perù: ex presidente Toledo potrebbe essere estradato dagli Stati Uniti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente del Perù, Alejandro Toledo, potrebbe essere estradato dagli Stati Uniti nel suo paese per rispondere delle accuse di cospirazione e riciclaggio. E’ quanto stabilito dal giudice Thomas Hixon, della corte distrettuale di San Francisco. "La corte ha ascoltato e valutato le prove e ritiene che siano sufficienti per sostenere le accuse di associazione a delinquere e riciclaggio di denaro" ha spiegato Hixon. L'arresto di Toledo, capo dello stato tra il 2001 e il 2006, è stato eseguito in California su ordine del giudice Thomas S. Hixson in omaggio a una richiesta di estradizione che lo stato peruviano aveva inoltrato nel febbraio 2017 a seguito dell'ordine di carcerazione preventiva di 18 mesi emesso per poter procedere a un processo. L'ex capo dello stato è accusato di aver ricevuto tangenti milionarie per concedere alla impresa ingegneristica brasiliana Odebrecht due corposi appalti nella costruzione della "Carretera interoceanica", importante progetto autostradale fra Perù e Brasile progettato per tagliare in orizzontale il subcontinente. Un'accusa basata sulle dichiarazioni che l'ex consigliere delegato Odebrecht in Perù, Jorge Barata, ha reso permettendo l'apertura di numerosi fascicoli nella giustizia del paese andino. Il denaro sarebbe transitato sui conti bancari dell'ex imprenditore israeliano, Josef Maiman, attraverso le sue imprese in paradisi fiscali.(Nys)