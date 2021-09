Usa: Biden annulla visita a Chicago per seguire negoziati su agenda economica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha annullato la visita prevista per oggi - 29 settembre - a Chicago, in modo da restare a Washington e seguire da vicino i negoziati in corso al Congresso su alcune cruciali misure economiche in agenda. Lo riferisce l'emittente "Cnn", citando un funzionario della Casa Bianca. La decisione è giunta dopo che Biden ha incontrato i legislatori dem Joe Manchin e Kyrsten Sinema, colloqui tramite i quali intendeva colmare il divario tra moderati e progressisti sul piano di riconciliazione del budget da 3,500 miliardi di dollari e il piano sulle infrastrutture bipartisan da 1,200 miliardi di dollari. (Nys)