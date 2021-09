Corea del nord: Kcna, testato con successo missile aliante ipersonico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze armate della Corea del Nord hanno testato con successo un missile aliante ipersonico. Lo riferisce l’agenzia ufficiale nordcoreana Kcna, precisando che il risultato ottenuto è "di grande importanza strategica" dal momento che Pyongyang cerca di "moltiplicare per mille" le sue capacità di difesa. Nella mattinata di ieri, 28 settembre, dati analizzati dal Giappone avevano identificato il lancio di un missile come il secondo collaudo di ordigni balistici da parte di Pyongyang dall'inizio del mese di settembre. Secondo le Forze armate sudcoreane, Pyongyang ha lanciato un proiettile non identificato alle ore 6.40 (ora locale) da una località imprecisata del suo territorio verso il Mar del Giappone. Il primo ministro giapponese, Yoshihide Suga, ha annunciato nel corso di una conferenza stampa d'aver dato istruzioni affinché sia garantita la sicurezza del traffico aereo e navale: "Abbiamo intensificato le misure di sorveglianza e stiamo studiando la situazione", ha dichiarato il primo ministro. Lo scorso fine settimana la sorella del leader nordcoreano, Kim Yo-jong, ha dichiarato che Pyongyang potrebbe acconsentire a dichiarare la formale conclusione della Guerra di Corea (1950-1953) come recentemente suggerito dal presidente sudcoreano Moon Jae-in e discutere l'organizzazione di un nuovo summit inter-coreano, a patto che la Corea del Sud rinunci alle "politiche ostili" nei confronti del Nord.(Res)