Expo 2030: Calzetta, Draghi restituisca a città dignità scippata da scelte Raggia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La candidatura di Roma all'Expo 2030 annunciata dal Presidente del Consiglio Mario Draghi restituisce alla città quella dignità e visione del futuro che le erano state scippate dalla scelta scellerata della sindaca Raggi di non candidare la Capitale per ospitare le Olimpiadi 2024. Chi alle latitudini grilline sta festeggiando per questa saggia decisione del governo dovrebbe compiere un serio esame di coscienza e chiedere umilmente scusa per aver tradotto l'arroganza e l'incompetenza in malgoverno della città". Lo afferma, in una nota, Pasquale Calzetta, candidato del centrodestra alle elezioni suppletive della camera dei deputati nel collegio uninominale Roma-quartiere Primavalle. "Due adesso le priorità: accelerare in Parlamento sulla legge Barelli per dare ampi poteri a Roma Capitale e far tornare centrale nell'agenda della politica e del governo la questione delle periferie, luoghi da non dimenticare ma da integrare e valorizzare", conclude. (Com)