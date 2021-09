Imprese: Cattolica aderisce a Opa Generali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio di amministrazione di Cattolica Assicurazioni nella riunione di oggi ha ritenuto congruo, da un punto di vista finanziario, il corrispettivo di euro 6,75 per ciascuna azione ordinaria di Cattolica portata in adesione all’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa da Assicurazioni Generali. Lo rende noto Cattolica Assicurazioni. “Il Consiglio di amministrazione di Cattolica, sempre in data odierna – si legge in una nota – ha altresì deliberato all’unanimità dei votanti di portare in adesione all’Offerta tutte le azioni proprie di cui Cattolica è titolare, ad eccezione di quelle assegnate in esecuzione dei Piani di performance shares dell’Emittente fino al termine del periodo di adesione. Poiché l’offerente è una parte correlata di Cattolica in quanto detiene 54.054.054 azioni ordinarie rappresentative del 23,672 per cento del capitale sociale con diritto di voto di Cattolica, l’adesione all’Offerta da parte di Cattolica si qualifica come operazione con parte correlata di maggiore rilevanza”.(Rin)