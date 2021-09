Usa: "Wsj", approvazione vaccino Pfizer per bambini potrebbe non arrivare prima di novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'autorizzazione negli Usa del vaccino anti-Covid prodotto da Pfizer per i bambini di età compresa tra i cinque e gli undici anni potrebbe non arrivare fino a novembre. Lo scrive il “Wall Street Journal”, citando una persona che ha familiarità con la questione. Pfizer e BionTech hanno dichiarato di aver fornito alle autorità di regolamentazione sanitaria degli Stati Uniti i dati di un recente studio sul loro vaccino nei bambini di quella fascia d’età, con l’obiettivo di richiedere l’autorizzazione della Fda (Food and drug administration, l’agenzia statunitense che regola i prodotti alimentari e farmaceutici).(Nys)