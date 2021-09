Ungheria: al via test su farmaco sperimentale per chi ha contratto il Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Università Semmelweis, in Ungheria, sta testando l’efficacia di un nuovo farmaco sperimentale per chi ha contratto il Covid-19. Lo ha reso noto l’agenzia di stampa “Mti”. L’ateneo si è unito a un trial internazionale il 23 agosto ed è stato il primo in Unione europea a condurre un trial clinico e il secondo a cominciare a somministrarlo. La pillola antivirale sarà oggetto di test per un altro mese in una delle cliniche dell’Università, sotto la supervisione del rettore Bela Merkely, che è anche membro della squadra epidemiologica che fa consulenza al premier Viktor Orban. “Ai pazienti che si recheranno in università e soddisferanno i criteri richiesti sarà offerta l’opportunità di partecipare al test”, ha dichiarato il rettore. Il test è aperto anche a pazienti non ricoverati che abbiano contratto il virus. L’autorità farmaceutica nazionale, l’Ogyei, ha dato il via libera dopo il parere positivo del Consiglio di ricerca medica ungherese. (Vap)