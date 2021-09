Expo 2030: Veltroni, bene Draghi, città ha già perso Olimpiadi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono stato molto contento che Draghi abbia candidato Roma all'Expo 2030, la città ha perso già le Olimpiadi e non può perdere altre occasioni". Lo ha detto Walter Veltroni, ex sindaco di Roma, nel corso del Festival delle città "Autonomie locali per l'Italia" insieme al candidato a sindaco per il centrosinistra, Roberto Gualtieri. "Bisogna avere il coraggio di creare le occasioni per cui la società si senta proiettata verso il rilancio -ha aggiunto-. Quando facemmo il concerto di Paul McCartney permettemmo a un ragazzo di Tor Bella Monaca e uno dei Parioli di vivere la stessa esperienza. La città è il fare". (Rer)