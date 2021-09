Regno Unito: Johnson, crisi dei carburanti comincia a stabilizzarsi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crisi dell’approvvigionamento di carburanti nel Regno Unito sta cominciando a migliorare. Lo ha detto il primo ministro britannico, Boris Johnson, sollecitando gli autisti del Paese a rifornirsi di combustibile “in modo normale”. Secondo quanto ha riferito l’emittente “Bbc”, il capo del governo ha mostrato comprensione per le persone frustrate dall’impossibilità di comprare benzina negli ultimi giorni. “Quello che stiamo sentendo dall’industria è che la situazione si sta stabilizzando”, ha detto Johnson. Interrogato se lavoratori di settori chiave come quello sanitario debbano vedersi riconosciuta una priorità nell’approvvigionamento di carburanti, il premier ha risposto che “se le cose si stabilizzano, la cosa migliore è che lo facciano in una maniera normale”. Quello di oggi è il primo commento alla situazione da parte del capo dell’esecutivo di Londra. (Rel)