Grecia-Slovacchia: premier Heger in visita ufficiale ad Atene da domani

- Il premier slovacco Eduard Heger sarà in visita ufficiale in Grecia per due giorni. Lo ha comunicato all’agenzia di stampa “Tasr” la cancelleria del medesimo primo ministro. Heger sarà ad Atene da domani per incontrare innanzitutto la presidente greca Katerina Sakellaropoulou e il premier Kyriakos Mitsotakis. “I principali argomenti dell’incontro dei leader saranno la cooperazione bilaterale e questioni inerenti l’agenda europea”, si legge in una nota dell’ufficio del premier slovacco. Giovedì Heger presenzierà al Forum democratico di Atene. Durante la sua visita, il capo del governo di Bratislava visiterà anche l’area di Varibobi, nell’Attica, una zona colpita dagli incendi di quest’estate. Si recherà inoltre ai quartieri generali della guardia costiera greca e dell’agenzia europea Frontex. (Vap)