© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - Forza Italia presenta un piano per rilanciare il turismo nella Capitale. Presso l'hotel Londra & Cargill di Roma - Ore 15- Il candidato del centrosinistra a sindaco di Roma Roberto Gualtieri parteciperà, con Nicola Fratoianni, a un’iniziativa della lista Sinistra Civica Ecologista. Gualtieri e Fratoianni dialogheranno con il giornalista Luca Telese. L’incontro si terrà a San Lorenzo, in Piazza dell’Immacolata - Ore 17:30- Il candidato a sindaco di Roma Carlo Calenda partecipa all'evento con il ministro Bonelli presso il Treebar in via Flaminia 226 a Roma - Ore 17:30 (Rer)