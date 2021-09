Governo: l'ordine del giorno del Consiglio dei ministri, al vaglio Nadef e proroga referendum

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri, convocato in data 29 settembre 2021 alle ore 9.30, a Palazzo Chigi, esaminerà il seguente ordine del giorno: decreto legge: Disposizioni urgenti in materia di giustizia e disposizioni di proroga in tema di referendum, assegno temporaneo e Irap (Presidenza – Giustizia – Economia e finanze – Pari opportunita' e famiglia); disegno di legge: Disposizioni per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi (Presidenza - Cultura); Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2021 (Economia e finanze); leggi regionali; varie ed eventuali. (Com)