Usa: Milley ammette di aver parlato con autori libri su Trump (2)

- Stando alle ricostruzioni contenute nel libro di Woodward e Costa, nell’ultima fase della presidenza di Donald Trump, Milley avrebbe avuto contatti diretti segreti (almeno due telefonate datate 30 ottobre 2020 e 8 gennaio 2021) con il proprio omologo cinese, Li Zuocheng, assicurando che gli Stati Uniti non avrebbero attaccato la Repubblica popolare e che, in caso contrario, Pechino sarebbe stata avvertita in anticipo attraverso “canali riservati”. Dal libro emerge anche che Milley avrebbe convocato i vertici delle forze armate senza consultare Trump per rivedere le procedure d’impiego delle armi nucleari e impedire che il presidente potesse utilizzarle senza l’approvazione dei capi delle forze armate. Secondo le testimonianze, Milley avrebbe motivato la propria decisione ai collaboratori avanzando dubbi sulle “facoltà mentali” di Trump. (Nys)