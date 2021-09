Brasile-Italia: ambasciatore a Brasilia incontra segretario fondazione Avsi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore d'Italia a Brasilia, Francesco Azzarello, ha incontrato oggi il segretario generale della Fondazione Avsi, Giampaolo Silvestri. Avsi è un'Organizzazione non governativa italiana nata nel 1972, che realizza progetti di cooperazione allo sviluppo e aiuto umanitario in 38 Paesi. Silvestri si trova in Brasile in occasione del seminario e dell'inaugurazione della mostra fotografica sul progetto "Acolhidos por meio do Trabalho", realizzato da Avsi Brasile e dall'Istituto migrazioni e diritti umani (Imdh) di Brasilia, diretto da Suor Rosita Milesi, con la partecipazione di Fondazione Avsi e Avsi Usa, e il finanziamento del dipartimento per la Popolazione, i rifugiati e la migrazione del governo degli Stati Uniti. (segue) (Brb)