Slovenia: primo caso sospetto di peste suina africana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Slovenia è stato registrato il primo caso sospetto di peste suina africana. Lo riferisce oggi l'emittente "N1", precisando che nella giornata di ieri alcuni cacciatori hanno trovato un cinghiale morto nell'area del comune di Ribnica, nei dintorni di Maribor. Il caso è stato segnalato all'Amministrazione per la sicurezza alimentare, veterinaria e fitosanitaria per il sospetto che si tratti di peste suina africana. All'inizio di quest'anno la Slovenia ha dichiarato alto il livello di pericolo per il possibile arrivo della malattia e ha varato una legge per le misure di controllo contro la peste suina africana. All'inizio di agosto di quest'anno, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (Efsa) ha lanciato una campagna in 18 Paesi europei per combattere la diffusione della peste suina africana, già presente in diversi Stati. La campagna si rivolge in particolare agli allevatori di suini e a coloro che sono a contatto con animali domestici e selvatici. La campagna si svolge in Slovenia, Albania, Bosnia Erzegovina, Montenegro, Grecia, Croazia, Kosovo, Macedonia del Nord, Serbia, Bulgaria, Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Romania e Slovacchia. L'obiettivo della campagna è sensibilizzare e riconoscere i segni della malattia, oltre a conoscere le misure per prevenirne la diffusione. (Seb)