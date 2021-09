Balcani: al via il tour di von der Leyen nella regione, attesa oggi in Albania e Macedonia del Nord

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prende il via oggi il tour nella regione dei Balcani della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. Una visita che la vedrà fare tappa in Albania, Macedonia del Nord, Kosovo, Montenegro, Serbia e Bosnia-Erzegovina e che fungerà anche da appuntamento propedeutico al vertice Ue-Balcani occidentali che si terrà il 6 ottobre in Slovenia, Paese che detiene la presidenza di turno del Consiglio europeo. Il viaggio della Presidente inizia questa mattina a Tirana, dove sarà ricevuta dal primo ministro Edi Rama e dal presidente Ilir Meta. Insieme al premier, von der Leyen parteciperà all'inaugurazione della “Korb Muça school and Europa Kindergarten”, ricostruita con fondi dell'Ue nell'ambito del programma EU4Schools dopo il terribile terremoto del 2019. Nel pomeriggio si recherà a Skopje, capitale della Macedonia del Nord, dove incontrerà il primo ministro Zoran Zaev e il presidente Stevo Pendarovski. Durante questa tappa visiterà un centro culturale giovanile insieme al premier Zaev. Domani mattina von der Leyen sarà a Pristina, in Kosovo, dove incontrerà la presidente Vjosa Osmani e il primo ministro Albin Kurti, insieme al quale visiterà poi il “Cicerimat Kindergarten”, costruito con fondi dell'Ue insieme. (segue) (Res)