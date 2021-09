Kosovo-Serbia: fonti stampa, domani a Bruxelles incontro tra capi negoziatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepremier kosovaro Besnik Bislimi e il capo dell'ufficio serbo per il Kosovo Petar Petkovic si incontreranno domani a Bruxelles nel tentativo di allentare le tensioni dopo l'introduzione delle nuove regole sulle targhe automobilistiche annunciate da Pristina. Lo riferiscono fonti nelle istituzioni europee citate dal quotidiano kosovaro "Koha", secondo cui l'incontro di domani è il risultato degli sforzi diplomatici da parte dell'Alto rappresentante per la politica estera dell'Ue Josep Borrell e dell'inviato speciale per il dialogo Miroslav Lajcak. Anche il portavoce della Commissione europea, Peter Stano, ha confermato che il primo passo nell'allentamento delle tensioni tra Pristina e Belgrado sarà un incontro a Bruxelles tra i capi negoziatori Bislimi e Petkovic.(Alt)