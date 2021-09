Cile-Paraguay: incontro Pinera-Abdo, focus su accordo di complementarità economica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La necessità di avanzare su un accordo di complementarità economica, la cooperazione in materia sanitaria, la produzione di energie rinnovabile e la messa in opera di un corridoio bioceanico per il transito merci dall'Atlantico al Pacifico. Questi i principali punti nell'agenda dell'incontro tenuto oggi ad Assunzione tra il presidente del Cile, Sebastian Pinera, e il suo omologo del Paraguay, Mario Abdo Benitez, secondo quanto riferisce una nota ufficiale. Durante l'incontro, che si è svolto nel quadro di un tour regionale del presidente cileno, Pinera ha annunciato anche la donazione di 100 mila dosi di vaccino anti-covid al paese guaranì. "Abbiamo concordato avanzare in materia di integrazione e specialmente di unire le nostre forze di fronte alle grandi sfide dei tempi moderni", ha dichiarato Pinera al termine della riunione. La quarta ed ultima ronda di colloqui sull'accordo di complementarità economica tra i due paesi, sottolinea la nota, si terrà nel mese di ottobre. (segue) (Abu)