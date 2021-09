Cile-Paraguay: incontro Pinera-Abdo, focus su accordo di complementarità economica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pinera si era incontrato ieri a Montevideo con il suo omologo dell'Uruguay, Luis Lacalle Pou con il quale pure ha discusso temi dell'agenda bilaterale e regionale. Tra questi l'integrazione tra l'Alleanza del Pacifico (Cile, Colombia, Messico e Perù) e il Mercosur (Argentina, Brasile, Paraguay ed Uruguay) e la firma di un memorandum di intesa bilaterale in materia di salute. "Abbiamo avuto un'ottima riunione", ha dichiarato Pinera al termine della riunione, sottolineando l'intesa con Lacalle Pou sulla necessità di una maggiore integrazione tra i due principali blocchi regionali dell'area atlantica e del pacifico e la firma di un memorandum che ha come obiettivo quello di "unire gli sforzi per combattere la pandemia e recuperare le libertà e le opportunità per i nostri popoli". Nel corso dell'incontro, Pinera ha formalizzato inoltre all'Uruguay l'invito ad aderire al progetto "Humboldt" per la costruzione in congiunto del cablaggio trans-pacifico in fibra ottica che unirà il Cile, l'Argentina e il Brasile con l'Australia, la Nuova Zelanda e la regione dell'Asia-Pacifico. (segue) (Abu)