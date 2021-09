Cile-Paraguay: incontro Pinera-Abdo, focus su accordo di complementarità economica (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel quadro del tour regionale iniziato la settimana scorsa, il capo dello Stato cileno si era incontrato sabato a Bogotà con il suo omologo della Colombia, Ivan Duque. I questa occasione è stata discussa un'ampia agenda di temi bilaterali e regionali. "Abbiamo molti argomenti di interesse comune come il rafforzamento dei legami commerciali, la facilitazione di una maggiore integrazione, il riconoscimento dei titoli universitari, il roaming gratuito per entrambi i Paesi, quindi si tratta di un ampio ordine del giorno", ha dichiarato il capo di Stato cileno. La missione regionale, ha affermato Pinera, mira a "rafforzare le alleanze e condividere esperienze nella lotta al Covid-19; promuovere la riattivazione economica e gli investimenti nella regione; e portare avanti l'agenda per combattere il cambiamento climatico nel continente". Pinera è accompagnato nel tour regionale anche dai ministri degli Esteri, Andres Allamand, e della Salute, Enrique Paris. (Abu)