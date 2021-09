Polonia: altre regioni rinunciano a risoluzioni anti Lgbti per paura di perdere fondi europei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quattro regioni della Polonia hanno già ritirato le loro risoluzioni anti Lgbti e una quinta, il voivodato di Lodz, sta dibattendo se farlo. Lo ha riferito il portale “Politico”, che evidenzia i timori delle amministrazioni territoriali di perdere i fondi che ricevono dall’Unione europea. Le risoluzioni anti Lgbti sono state approvate tra il 2019 e il 2020 dagli enti territoriali guidati dal partito di maggioranza Diritto e giustizia (PiS). Le risoluzioni dichiarano puntualmente i voivodati contrari alla “ideologia Lgbt”. La Commissione europea ritiene le risoluzioni discriminatorie nei confronti delle minoranze sessuali e ha messo in guardia gli enti territoriali polacchi della possibile sospensione dei fondi europei a loro destinati. L’organo comunitario ha già avviato contro Varsavia una procedura d’infrazione perché ritiene che le autorità polacche non abbiano risposto in modo completo e appropriato alla sua indagine sulla natura e l'impatto delle cosiddette risoluzioni sulle "zone franche Lgbt" adottate da diverse regioni e comuni. (Vap)