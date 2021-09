Lavoro: inaugurato a Verona il Training center Just academy per la formazione femminile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Taglio del nastro a Grezzana (Verona) per il Training center just academy, inaugurato questo pomeriggio dalla direzione di Just Italia al fianco del sindaco Arturo Alberti, della giornalista e attivista afghana Rahel Saya, dell'attrice e regista Simona Izzo e della vicepresidente di Pangea Onlus Simona Lanzoni, e dedicato alla formazione femminile per la vendita diretta nel settore della cosmesi naturale Just. "Se guardiamo alle nostre consulenti all'esterno – dichiara il presidente di Just Italia, Marco Salvatori - abbiamo circa 30mila consulenti e il 95 per cento sono donne. Scherzando dico sempre che dobbiamo istituire le quote azzurre. Noi crediamo fortemente nel lavoro femminile e riteniamo che le donne spesso hanno una marcia in più. Il lavoro permette ad ogni donna di realizzarsi e diventare indipendente". L'inaugurazione è stata anche l'occasione per dar vita ad un talk sul tema: "Donne: formazione e lavoro come strumento di rinascita e libertà", moderato dalla giornalista Rai Marzia Roncacci e dedicato al ruolo attuale della donna, in particolare nel mondo lavorativo e in una società che vede ancora disparità di trattamento economico di genere e discriminazione nell'accesso ai ruoli apicali delle aziende. (segue) (Com)