Lavoro: inaugurato a Verona il Training center Just academy per la formazione femminile (2)

- "La formazione deve essere libera per tutti e per le donne è ancora più importante, soprattutto in Italia dove il livello di istruzione fa la differenza per l'ingresso nel mondo del lavoro", ha dichiarato in collegamento dall'Università di Torino la sociologa Chiara Saraceno, presidente del Comitato Scientifico per la valutazione del Reddito di Cittadinanza del Governo Draghi. Le fa eco l'attrice, scrittrice e regista Simona Izzo, una donna forte che ha saputo imporsi con talento e professionalità in un mondo da sempre feudo maschile, quello del doppiaggio e della regia: "Ho vissuto anche io delle discriminazioni – dichiara - perché il lavoro dell'artista è molto difficile. Il mio primo lavoro l'ho dovuto firmare come Simone Izzo". Nel corso dell'incontro è stato inoltre annunciato il progetto di Fondazione Just Italia per supportare le attività umanitarie di Fondazione Pangea Onlus a favore delle donne dell'Afghanistan. Un sostegno concreto, che ha visto il presidente di Just Italia Marco Salvatori consegnare ufficialmente un assegno da 100 mila euro a Simona Lanzoni, vicepresidente di Pangea Onlus. Ancora una conferma del forte impegno sociale della Fondazione, che negli ultimi 13 anni ha finanziato progetti per oltre 5,4 mln di euro. (segue) (Com)